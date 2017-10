Abia acum a dezvaluit Darren Cahill cum i-a schimbat jocul Simonei Halep: australianul a facut zeci de capturi FOTO din timpul meciurilor

Darren Cahill a povestit intr-un interviu acordat The New York Times cum i-a schimbat jocul Simonei Halep si cum a ajutat-o sa isi invinga Nemesisul, pe Maria Sharapova.





Australianul a dezvaluit ca a facut zeci de capturi foto din timpul meciurilor Simonei Halep pentru a-i arata directia fiecarui serviciu pe care l-a trimis.

"Dupa US Open, am facut print screen-uri cu directia fiecarui serviciu trimis de Simona, ca sa vada unde trimitea mingea in punctele importante. Habar nu avea ca a trimis fiecare serviciu doi spre forehandul Sharapovei. A luat acea informatie si cred ca acea infrangere de la US Open a facut-o o jucatoare mai buna", a povestit Cahill.

"Apoi, timp de patru saptamani a lucrat la serviciu si si-a adaugat un plus de impredictibilitate pe serviciul doi. Acum loveste mai greu, cu mai mult spin si are un plasament mai bun", a mai spus tehnicianul australian.

Simona Halep a pus in practica lectia lui Darren Cahill la Beijing, unde a aratat un cu totul alt tenis. In China, ea l-a avut aproape si pe Andrei Pavel, care o ajuta de fiecare data sa isi observe greselile.