A participat la peste 50 de turnee pana la 14 ani si spera sa o ia pe urmele Simonei Halep in tenis: "Vreau sa castig Wimbledon-ul!"

Halep n-are grija doar echipa ei de hochei. Il creste si pe cel mai talentat copil din tenis. Are doar 10 ani si a participat deja la 50 de turnee. "O sa castig Wimbledonul" - promite pustiul.

Stefan e in clasa a 4-a si bate lumea in lung si-n lat. In 4 ani de tenis a participat la 50 de turnee. Halep il ajuta cu sfaturi, iar Tecau i-a facut cadou o racheta cu care sa ajunga campion. Pustiul spune ca ii place mai mult tenisul decat scoala si ca isi doreste sa castige turneul de la Wimbledon!



"Ne dorim din tot sufletul sa ajunga cel putin intre primii 50 in lume" spune Stefan Rosianu.