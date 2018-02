"A fost un experiment! Trebuie sa fim constienti ca brandul Simona Halep NU vinde". Cum explica Vasile Dincu propunerea lansata in urma cu doua zile

Fostul ministru al Dezvoltarii si vicepremier Vasile Dincu a propus in urma cu doua zile o cheta nationala pentru Simona Halep.

Vasile Dincu, membru al Partidului Social Democrat si fost ministru al Dezvoltarii si vicepremier al Romaniei, a venit in urma cu doua zile cu o propunere mai degraba bizara. El le-a cerut romanilor sa doneze cate un euro pentru ca Simona Halep sa joace cu numele Romaniei pe echipamentul sportiv, in loc de Adidas, firma de care s-a despartit la finalul anului trecut.

Propunerea lui Vasile Dincu a starnit o multime de reactii.

Acum, fostul ministru si europarlamentar a vorbit intr-un interviu. El a spus pentru cotidianul Gazeta Sporturilor ca a vrut sa faca un...experiment.

"Nu am facut o propunere de cheta, ci mai degraba un experiemtn pentru dialogul de pe Facebook. In primul rand era elementul care tinea de faptul ca a rtrebui sa nu ne mai isterizam national atunci cand un sportiv pierde un contract comercial. Noi am inceput sa o victimizam pe Simona si sa ne victimizam si pe noi. Am vazut si ultima declaratie a lui Hanescu in care spunea ca romanii sunt marginalizati. Eu am vrut sa puneam capat acestui lucru si sa fim realisti. Am vrut sa testez, atunci cand trecem de la vorbe la fapte, in ce masura si cum argumentam noi acest lucru. A fost un proiect de dialog pentru ca am vrut sa vad cum functioneaza un dialog pe Facebook. Sigur, eu lucrez si la o carte despre Facebook, adun date si am facut o multime de studii pana acum.

Am urmarit cateva lucruri. In primul rand sa vad cum se raporteaza oamenii la acest bocet national legat de Simona si cum functioneaza dialogul cu oamenii pe Facebook. Am stat o jumatate de zi pe Facebook, lucru pe care nu il fac de obicei. Am vrut sa vad diverse mecanisme de dialog. Am facut si un later edit la jumatatea perioadei, sa vad cum se schimba atitudinea lor cand explic intentiile", a spus Vasile Dincu.

Concluzie: "Brandul Simona Halep nu vinde in Romania"

Vasile Dincu spune ca, printre concluziile pe care le-a tras, este ca brandul Simonei Halep nu vinde la nivelul la care unii oameni isi imagineaza ca ar trebui sa o faca.

"Un lucru pe care nu l-am scris si pe care vi-l spun acum este urmatorul: intentia mea era sa vad in ce masura suntem constienti ca brandul Simonei nu vinde. Daca am face o analiza economica, am vedea ca cei de la Adidas se raporteaza la piata interna de produse. Capitalismul nu are suflet, el functioneaza dupa alte reguli. Un lucru pe care vi-l spun si care va scandaliza multa lume, dar trebuie sa-l zic pentru ca este purul adevar. Handicapul Simonei suntem noi si Romania, pentru ca noi nu avem o economie performanta", a mai spus Dincu.

Vasile Dincu a mai spus ca in perioada in care a fost membru al Guvernului s-a implicat activ in discutiile cu federatiile sportive, pentru a ajuta sportul din Romania.

El a spus ca va mai face propuneri pe viitor, fiind de parere ca dezbaterile de acest gen pot aduce idei productive.

Dincu a mai spus ca BNR ar trebui sa abordeze o alta pozitie in discutiile cu Federatia Romana de Tenis si ca nu intelege de ce oficialii Bancii Nationale nu dau dovada de mai multa maleabilitate in acest sens.