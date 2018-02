"A durut rau!" Simona Halep, dezvaluiri despre accidentare! Ce a spus

Simona Halep n-a discutat azi cu presa la revenirea in Romania, dar le-a transmis fanilor ei un mesaj pe pagina oficiala de Facebook.

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00! Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Halep spune ca s-a retras de la Doha din cauza ca durerile erau tot mai mari si ca va reveni pe teren doar atunci cand va fi recuperata 100%.

"Din pacate, accidentarea mea s-a agravat ieri, in timpul celui de-al doilea set. A fost foarte dureros. Am venit la Doha sperand ca m-am refacut, dar dupa fiecare meci piciorul era tot mai rau. E frustrant sa te califici in semifinale intr-un mare turneu cum e acesta de la Doha, unde am memorii foarte frumoase, si sa fii obligat sa te retragi din cauza unei accidentari. A fost o decizie grea, dar dupa ce am discutat cu echipa mea, a trebuit sa accept realitatea si sa reiau tratamentele. Va multumesc pentru sustinere. Sper sa revin pe teren cat se poate de repede", a cris Simona pe Facebook.