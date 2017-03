Cele mai tari lansari de la Geneva sunt la PRO TV, maine, de la 10.30, in emisiunea Super Speed.

Bolidul are 800 de cai si zboara cu 350 kilometri pe ora ! Noul Ferrari costa 300 de mii, e dotat cu tehnologia folosita de Vettel in Formula 1 si in mai putin de 3 secunde ajunge la 100 de kilometri pe ora.