Zile decisive pentru transferul lui Andone in Premier League: "E o oferta foarte mare! Ma vad plecat, da!"

Andone ii poate lasa pe Messi si Ronaldo ca sa se bata din weekend cu Aguero si Pogba. Englezii vor sa il aduca pana miercuri, cand se incheie perioada de transferuri.

Brighton a oferit 11 milioane pentru Andone, dar Deportivo cere 30. Englezii au plusat.

"Acum in iarna s-au intors cu o oferta foarte puternica. Daca ma vad plecat? Da, da, asta e realitatea", le-a spus Andone ziaristilor spanioli.

Pana sa ajunga Andone, Aubameyang e asteptat in Anglia. Arsenal a batut palma cu Dortmund si plateste 60 de milioane ca sa-l aduca.

In schimb, Ibrahimovici e pe picior de plecare. LA Galaxy ii ofera 10 milioane de dolari pe an ca sa joace in America.