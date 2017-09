Wenger le-a spus englezilor cine e Vlad Dragomir! Anuntul dupa care fanii abia asteapta sa-l vada la Arsenal

La conferinta de presa de aseara, Arsene le-a spus jurnalistilor englezi la ce trebuie sa se astepte de la pustiul roman.

"Dragomir e un baiat din Romania, e cu noi de cativa ani. E un numar 10, seamana la stil cu Wilshere, e stangaci si un fotbalist creativ", a explicat Wenger.

Dragomir, 18 ani, a prins pentru prima oara lotul echipei mari a lui Arsenal dupa transferul sau de la Timisoara, din urma cu exact 2 ani.



Wenger: "Vlad Dragomir is a Romanian boy, he was with us for a few years, he's a #10, Wilshere-style, left-footed, a creative player." #afc pic.twitter.com/FxOuz4UByX

Great news from London! Vlad Dragomir is part of Arsenal's squad to face BATE in the Europa League! The best is yet to come! pic.twitter.com/ktKOKzvzXE