Watford vrea sa transfere portar! Cat de GRAVA e accidentarea lui Pantilimon

Costel Pantilimon a prins o sansa rara de a juca pentru Watford in Cupa, dar a iesit pe targa.

Accidentat la glezna intr-un duel cu un adversar, Costel Pantilimon a aflat azi verdictul medicilor. Va sta pe bara intre 3 si 4 saptamani.

Clubul Watford se gandeste sa aduca un portar, scrie un jurnalist credibil din Watford pe Twitter, o decizie ciudata, in conditiile in care in lotul lui Watford se afla si fostul stelist Arlauskis.

Veteranul Aurelio Gomes este titularul postului la Watford.