VLAD DRAGOMIR, ARSENAL // GOOOOOL Dragomir! Pustiul roman a facut un meci fenomenal pentru Arsenal cu BAYERN: GOL si PASA DE GOL

Vlad Dragomir a fost unul dintre cei mai buni jucatori de pe teren in Arsenal U23 - Bayern Munchen U23, meci incheiat 5-2.

Romanul Vlad Dragomir, international U21, a fost titular pentru formatia U23 a lui Arsenal in Premier League International Cup. El a dat un gol, o pasa de gol si a contribuit decisiv la o alta reusita. Arsenal s-a impus cu 5-2.



Mijlocasul de 18 ani a deschis scorul in minutul 27 si a dat assist la a doua reusita a enlezilor.



Pentru Arsenal au mai marcat Reine-Adelaide (36, 80), Osei-Tutu (79) si Rowe (86), in timp ce pentru Bayern au punctat Awoudja (51) si Wriedt (62).