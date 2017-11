Vlad Chiriches, pe lista unui club cu buget de 80 de milioane de euro! Cine vrea sa-l transfere

Vlad Chiriches vrea sa plece de la Napoli in pauza de iarna.

Capitanul nationalei joaca rar in Serie A si e decis sa plece in aceasta iarna la o echipa unde sa aiba sanse la titularizare. Chiriches e pe lista lui Bordeaux din Franta, dar si turcii il urmaresc in continuare. Chiriches a negociat cu Besiktas in vara, iar acum cei de la Trabzonspor vor sa-l ia. Potrivit AHaber, directorul tehnic directorul tehnic Riza Calimbay il apreciaza enorm pe Chiriches si il doreste neaparat din aceasta iarna. Banii nu sunt o problema la Trabzon. Clubul are un buget urias, de 80 de milioane de euro.

Adus de Napoli de la Tottenham pe 5 milioane de euro, Chircihes a prins doar patru partide in acest sezon.