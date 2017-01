'Viitorul poate lua titlul! O sa vina si victoria cu Steaua!" Ce spune Razvan Marin dupa transferul in Belgia

Marin n-a avut prea mult timp de acomodare in Belgia. A intrat direct in prima echipa a lui Standard si a oferit deja un assist in primul sau meci ca titular.

Marin e sigur ca Viitorul se poate implica in lupta pentru titlu si anunta ca victoria cu Steaua e una dintre misiunile importante pentru echipa lui Hagi.

"Viitorul are sanse la titlu. Sunt sigur ca se vor bate la primele locuri, sunt o echipa omogena, care joaca un fotbal foarte bun. Nu se va mai intampla ca anul trecut, toata lumea a invatat ceva din play-off-ul ala.

Sunt sigur ca va veni si momentul in care o vom invinge pe Steaua. In ultimele meciuri contra Stelei Viitorul a jucat foarte bine, si-a creat multe ocazii de gol. Doar nesansa a facut sa nu castige!", a spus Marin in Gazeta.