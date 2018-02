VIDEO! Vlad Dragomir a lovit din nou! Pustiul roman de la Arsenal a marcat un nou gol superb: sut direct la vinclu

Vlad Dragomir a ajuns la 6 goluri marcate in acest sezon pentru Arsenal.

Mijlocasul roman de 18 ani, Vlad Dragomir, are un sezon excelent la echipa Under 23 a celor de la Arsenal. Dragomir a marcat din nou in partida contra celor de la Leicester U23 - din pacate, golul sa a fost cel de consolare pentru Arsenal, Leicester reusind sa castige cu 3-1.

Dragomir a marcat in minutul 84 cu un sut superb cu stangul direct la vinclu - era insa deja 3-0 pentr Leicester, pentru care au marcat Josh Gordon, Josh Eppiah si Harvey Barnes. La gazde, Alex Pascanu a intrat pe teren in minutul 91 in locul lui Eppiah.

In urma acestei infrangeri, Arsenal a ratat ocazia de a trece pe primul loc ocupat de Liverpool, fiind depasita si de Leicester, ambele avand 33 de puncte, in timp ce Arsenal U23 are 32 de puncte dupa 17 etape (Leicester U23 are un meci in plus jucat).