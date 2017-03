VIDEO! Papp a inscris intr-un meci NEBUN cu 6 goluri! Fostul stelist a reusit golul decisiv

Golul lui Papp a impiedicat schimbarea liderului din Turcia!

Fotbalistul echipei Karabukspor, Paul Papp, a inscris un gol in meciul terminat la egalitate, scor 3-3 in deplasare, in compania formatiei Istanbul Basaksehir, in etapa a XXV-a a campionatului Turciei.

Papp, integralist la oaspeti, a marcat in minutul 77. Celelalte goluri ale echipei Karabukspor au fost inscrise de Selezniov '28 (penalti) si Blyznychenko '48. Pentru gazde au inscris Doka '16, Višća '50 si Adebayor '59.

La Karabukspor, Valerica Gaman si Cristian Tanase au jucat pe toata durata partidei.

Echipa romanilor se afla pe locul 9 in clasament, cu 34 de puncte, iar Istanbul Basaksehir este pe doi, cu 53 de puncte, la un punct de liderul Besiktas.