VIDEO! Keseru a salvat-o pe Ludogorets si a ajuns la 19 goluri in acest sezon! Cum a marcat

Keseru a fost convocat de selectionerul Daum pentru meciul cu Danemarca.

Claudiu Keseru a marcat un gol in partida pe care echipa sa, Ludogoret Razgrad, a terminat-o la egalitate pe teren propriu, scor 2-2 (1-1), cu Dunav Ruse. Keseru, care a jucat tot meciul, a marcat in minutul 70.

Cu acest gol, internationalul roman este lider in clasamentul golgheterilor din Bulgaria, cu 19 reusite. Fundasul Cosmin Moti a fost rezerva la Ludogoret Razgrad. Primul gol al gazdelor a fost inscris de Palomino, in minutul 14, in timp ce pentru oaspeti au marcat Kostadinov '45+2 si Karagaren '66.

Ludogoret Razgrad se afla pe primul loc in clasament cu 64 de puncte, cu 16 mai multe decat urmatoarea clasata, Levski Sofia.

Iata rezumatul meciului si reusita lui Claudiu Keseru (la 5.10)