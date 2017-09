VIDEO: GOL minunat marcat de Stanciu, decisiv pentru Anderlecht! Romanul a dat si o pasa de gol

Nicolae Stanciu a fost omul meciului in victoria obtinuta de Anderlecht in campionat

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Stanciu a marcat un gol superb in meciul cu Waasland-Beveren, care a schimbat practic soarta partidei.

Anderlecht era condusa, iar romanul a punctat pentru 1-1, in minutul 75. Sase minute mai tarziu, Stanciu a dat o pasa de gol, pentru reusita lui Spajic.

Anderlecht s-a impus cu 2-1, in deplasare, si e pe locul 7 in campionat, la sase puncte in spatele liderului Brugge.

Acesta a fost primul gol marcat de Stanciu in campionat, in noul sezon. VIDEO mai jos: