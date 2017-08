Vesti bune pentru Ianis? Hagi Jr. a inceput titular meciul cu Pistoiense si a avut doua sanse bune de gol

Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Ianis Hagi poate spera la mai multe minute in tricoul Fiorentinei in sezonul urmator. Acesta a inceput titular meciul amical cu Pistoiense, castigat cu 3-0 de Fiorentina, prin golurile lui Eysseric, Babacar si Rebic.

Acesta a avut mai multe incursiuni periculoase in prima repriza, fiind unul dintre cei mai activi jucatori din atacul Fiorentinei. Ianis a fost schimbat in minutul 60, avand o evolutie per total buna.

Echipa de start a Fiorentinei:

FIORENTINA (4-2-3-1): Sportiello; Tomovic, Milenkovic, Astori, Olivera; Cristoforo, Sanchez; Chiesa, Hagi, Eysseric; Babacar.