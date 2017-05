Vestea uriasa primita de Gigi Becali la miezul noptii! Cum a castigat Steaua 1 milion de euro

Anderlecht a castigat un nou titlu de campioana in Belgia iar Steaua va profita.

Alexandru Chipciu si Nicolae Stanciu sunt campioni in Belgia! Anderlecht a invins-o cu 3-1 pe Charleroi si si-a adjudecat cel de-al 34-lea titlu din istoria clubului!

La primul sezon in Belgia, cei doi romani au avut o contributie importanta la acest trofeu - Chipciu a jucat 2.574 de minute si a reusit 3 goluri si 8 pase decisive, in timp ce Stanciu a prins 1.391 de minute in care a dat 4 goluri si 3 pase decisive.

Chiar daca Alex Chipciu a fost cel titularizat in partida cu Charleroi chiar de ziua lui, Stanciu fiind doar rezerva, cel de-al doilea le face o bucurie stelistilor! Steaua va incasa inca 1 milion de euro de la Anderlecht, clauza fiind activata dupa ce echipa belgiana si-a adjudecat titlul.

Transferul lui Stanciu la Anderlecht ajunge astfel la 11.8 milioane de euro pentru Steaua - pe langa cele 9.8 milioane de euro, alte 2 milioane vin dupa castigarea titlului si dupa ce Stanciu a jucat in peste 50% din meciurile lui Anderlecht in acest sezon.