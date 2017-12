Veste URIASA pentru Bourceanu dupa ce a fost operat cu succes! Cat va lipsi dupa accidentarea HORROR care ii putea incheia cariera

Primele vesti anuntau chiar ca Bourceanu ar putea sa-si incheie cariera!

Arsenal Tula a anuntat pe site-ul oficial ca Alexandru Bourceanu, care a suferit o fractura de tibie la o partida de campionat, a fost operat cu succes si ca recuperarea jucatorului va dura doua pana la trei luni.



Interventia chirurgicala a avut loc in Germania.



Alexandru Bourceanu s-a accidentat la un meci cu Ural, disputat vineri, in etapa a 20-a a campionatului Rusiei. Bourceanu s-a accidentat in repriza a doua, el fiind inlocuit in minutul 72 cu Berhamov.

Sursa: News.ro