Veste TERIBILA pentru Alin Tosca! Betis este disperata sa scape de fostul stelist! Motivul pentru care vor sa-l vanda ACUM

Alin Tosca a prins lotul celor de la Betis pentru partida cu Barcelona de duminica seara.

Internationalul roman, Alin Tosca, are sanse minime sa mai continue la Betis Sevilla. Clubul spaniol spera sa-l vanda pana la finalul acestei perioade de mercato pe jucatorul de 25 de ani. Motivul? Are un inlocuitor pe care vrea sa-l cumpere acum inainte sa fie nevoita sa plateasca mai mult.

David Junca este jucatorul dorit de Betis, acesta fiind in ultimele 6 luni de contract cu cei de la Eibar. Betis vrea sa-l convinga pe jucator se semneze acum si sa nu-si prelungeasca intelegerea cu cei de la Eibar ceea ce ar face ca transferul la vara sa fie facut doar in schimbul unei sume importante de bani.

In fruntea listei jucatorilor sacrificati este Alin Tosca. Acestuia i s-a injumatatit cota pe transfermarkt in ultimul an, evoluand doar 6 partide in La Liga in acest sezon.