Veste proasta primita de Chiriches! Ce a facut fundasul nationalei chiar in ziua de Craciun

Accidentat in meciul cu Fiorentina, Vlad Chiriches a fost supus la teste speciale de catre medicii lui Napoli.

Chiriches a suferit o intindere in meciul cu Fiorentina, iar ziua de Craciun a petrecut-o la o clinica, la recuperare. "In timp ce jucatorii au plecat acasa la familii, Vlad Chiriches a ramas la Castel Volturno pentru a se recupera mai bine dupa accidentarea suferita in meciul cu Fiorentina", scrie Calcio Napoli.

Chiriches este evaluat de medici, care spera sa-l recupereze pana pe 7 ianuarie, cand Napoli are meci cu Sampdoria in Serie A. Chiriches e obisnuit sa petreaca Sarbatorile pe teren. A jucat doi ani la Tottenham, care are etapa atat de Craciun cat si de Revelion.