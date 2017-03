Veste excelenta primita de Stanciu si Chipciu! Mutarea care le garanteaza siguranta la Anderlecht

Stanciu si Chipciu au primit o veste buna in Belgia.

Antrenorul Rene Weiler si-a prelungit cu un sezon, pana in iunie 2019, contractul cu Anderlecht, echipa la care evolueaza jucatorii Nicolae Stanciu si Alexandru Chipciu.

"Prelungirea contractului antrenorului Rene Weiler este o decizie unanima a conducerii gruparii. Suntem foarte multumiti de munca lui. Rene Weiler a repozitionat RSCA pe harta, aducand o viziune foarte clara grupului de jucatori", a declarat Herman Van Holsbeeck, managerul sportiv al clubului Anderlecht, pentru site-ul oficial.

"Este o dovada de consideratie. Acest sezon este plasat sub semnul reconstructiei. Baza pentru titlu si pentru un parcurs cat mai lung posibil in Europa a fost elaborata. Sunt foarte recunoscator pentru acest semn de incredere din partea conducerii. A fost de acord sa construim pe aceste fundatii", a afirmat tehnicianul elvetian.

in varsta de 43 de ani, Weiler este la Anderlecht de vara trecuta, dupa ce anterior a antrenat pe FC Nurnberg, FC Aarau, FC Schaffhausen, St.Gall si Winterthur. Sub conducerea lui, echipa belgiana se afla pe locul 2 in campionat, la egalitate de puncte cu liderul FC Bruges si a obtinut calificarea in optimile de finala din Europa League.