Veste buna pentru Chiriches! S-a antrenat normal si face deplasarea cu Napoli la Donetk

Accidentarea lui Chiriches nu este atat de grava pe cat se credea.

Fundasul Vlad Chiriches, accidentat la ultima partida din Serie A, s-a antrenat normal, marti dimineata, cu echipa Napoli si face parte din lotul care va pleca spre Donetk, pentru primul meci din Grupa F a Ligii Campionilor, cu sahtior, informeaza gruparea italiana.

Vlad Chiriches s-a accidentat la umar, duminica, in prima repriza a meciului din deplasare cu Bologna, castigat cu scorul de 3-0, in etapa a treia a campionatului Italiei. Chiriches a cazut pe umarul stang la o faza de joc si in minutul 43 a parasit terenul.

Clubul Napoli a anuntat, luni, pe site-ul oficial, ca fundasul roman a suferit o luxatie usoara la umar la meciul cu Bologna si la antrenamentul de dimineata s-a pregatit separat.

In aceasta dimineata, el s-a antrenat impreuna cu colegii lui, iar tehnicianul Maurizio Sarri l-a oprit in lot.

Napoli va pleca, marti dupa-amiaza, in Ucraina, unde miercuri, de la ora 21.45, va intalni echipa sahtior Donetk.

Sursa: News.ro