Vatajelu si-a luat adio de la Craiova: "Regret ca nu am castigat un trofeu cu Stiinta!" Mesaj pentru Daum

Bogdan Vatajelu a semnat pe 3,5 ani cu Sparta Praga din Cehia!

Fundasul a revenit imediat in Romania, iar azi si-a luat adio de la fanii Craiovei prin intermediul unei conferinte de presa.

"Sunt fericit pentru ca acest transfer s-a realizat. Am sustinut de la bun inceput ca numai in conditiile in care o echipa va face o oferta buna pentru Universitatea sunt dispus sa fac urmatorul pas. Iata ca acum s-a intamplat acest lucru. Plec insa si cu un regret: ca nu am ridicat un trofeu in tricoul Universitatii Craiova. Acum ma bazez pe baieti ca-mi vor trimite tricoul de campion si medalia in aceasta primavara, pentru ca am muncit impreuna in acest sezon. Sunt multi baieti valorosi in lot, de aceea sunt convins ca Universitatea va gasi cea mai buna solutie pentru acoperirea postului de fundas stanga", a spus Vatajelu, conform site-ului oficial al CSU Craiova.

Fotbalistul a adaugat ca viseaza in continuare sa evolueze pentru echipa nationala a Romaniei. "Transferul meu nu reprezinta o palma pentru nimeni, implicit nici pentru domnul Daum (selectionerul Christoph Daum, n. red.). Eu continui sa visez ca voi juca pentru echipa nationala, ar fi incununarea muncii mele inceputa la cinci ani. Dar pentru asta trebuie in primul rand sa devin om de baza la Sparta Praga, apoi ma voi gandi la nationala. Asta vreau, sa-mi castig locul de titular si increderea noilor mei coechipieri. Multumesc suporterilor care m-au sprijinit, care au fost tot timpul langa echipa in acesti ani minunati petrecuti la Universitatea. Am avut multe de invatat de la craioveni. Le doresc tuturor suporterilor Universitatii un an plin de impliniri si sa sustina neconditionat echipa", a afirmat el.

Fundasul stanga Bogdan Vatajelu a semnat, marti, un contract pe trei ani si jumatate cu vicecampioana Cehiei, Sparta Praga.

Bogdan Vatajelu, in varsta de 23 de ani, s-a transferat in Banie de la gruparea Metalul Resita, in iarna lui 2014. Fundasul a contribuit la revenirea stiintei pe prima scena a fotbalului romanesc, iar in ultimele trei sezoane a fost cel mai folosit jucator al Craiovei. Din sezonul 2016-2017, el a preluat banderola de capitan al Universitatii si a fost integralist in toate partidele din actuala stagiune, marcand si doua goluri.

Dupa 16 etape, Sparta Praga ocupa locul al treilea in clasamentul campionatului Cehiei, cu 32 puncte, dupa campioana Viktoria Plzen, 36 puncte (15 jocuri), si Slavia Praga, 35 puncte.

Vatajelu este al doilea transfer perfectat de Sparta in aceasta iarna, dupa cel al atacantului spaniol Nestor Albiach (24 ani), venit de la Dukla Praga.