Vali Lazar a fost prezentat oficial in Qatar! Cat primeste Dinamo daca il da definitiv in vara

Vali Lazar va juca cel putin pana in vara la Al Sailiya din Qatar, unde va fi coleg cu Dragost Grigore.

Lazar a fost prezentat oficial astazi. Jucatorul de 27 de ani a fost cedat pentru 5 luni in Golf in schimbul a 200 000 de euro. Daca va confirma, ii va mai aduce lui Dinamo inca 500 000, contravaluarea optiunii de cumparare pe care o are Sailiya.

Vali Lazar, 27 de ani, a fost in proprietatea lui Dinamo timp de 4 ani, dupa ce a mai trecut in cariera pe la Petrolul, Chimia Brazi si Sportul. In sezonul trecut, mijlocasul a fost imprumutat la Chiajna. Dinamo va pastra si un procent de 25% dintr-un viitor transfer, in cazul in care va reusi sa-l vanda pe Lazar la Sailiya.