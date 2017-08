Un nou inceput pentru Liviu Ciobotariu! In ce campionat exotic va antrena 

Atrenorul Liviu Ciobotariu a ales un nou drum pentru cariera sa si a semnat cu un club dintr-o tara exotica.

Dupa ce a antrenat un an la arabii de la Al Faisaly in 2015/216, fostul antrenor al dinamovistilor a ales sa isi continue cariera in Africa de Sud, unde va pregati echipa Free State Stars.

Alaturi de Ciobotariu va merge si secundul sau, Adrian Iordache. Sezonul din Africa de Sud a inceput deja, iar in prima Free State Stars a a pierdut in deplasare in fata lui AmaZulu, scor 0-1.

In campionatul Africii de Sud a mai antrenat si Ted Dumitru, care a decedat la 77 de ani in 2016.