Umilinta totala pentru echipa lui Adi Popa. Cu fostul stelist rezerva, Reading a luat 6 goluri in 45 minute

In cursa pentru revenirea in Premier League, Reading, echipa lui Adi Popa, are mari probleme pe terenul lui Norwich City, formatie aflata pe locul 10 in Championship.

Cu Adi Popa rezerva, Reading a primit 6 goluri in 45 de minute la Norwich, marcand o singura data.

Oliveira, Hoolahan (x2), Martin si Pritchard (x2) au marcat pentru Norwich, in timp ce Kermogant a redus din diferenta.

Chiar daca va pierde la Norwich, Reading ramane pe loc de Play Off. Formatia fostului stelist a acumulat 73 de puncte in 40 de meciuri, fiind pe locul 4 al campionatului. Locurile 3-6 vor juca Play Off de promovare.