ULTIMA ORA! Turcii sunt la Bucuresti si negociaza cu Mircea Lucescu: TREI oferte pe masa! Cine e favorita

Ziua Z pentru Mircea Lucescu! Turcii nu mai au rabdare si au navalit la Bucuresti!

Dat afara de Zenit dupa un singur sezon, Mircea Lucescu e aproape de o revenire spectaculoasa in Turcia! Galatasaray vrea sa-l numeasca director tehnic peste Igor Tudor, in timp ce nationala Turciei l-a transformat in prioritatea numarul 1, dupa refuzul lui Senol Gunes. Si Besiktas il vrea pe Lucescu, insa primele doua variante sunt mai insistente.



Atat Galatasaray, cat si presedintele federatiei turce sunt la Bucuresti in acest moment si negociaza cu antrenorul roman.