ULTIMA ORA | Tosca, pe cale sa schimbe echipa! Surpriza vine din partea unui antrenor roman care se bate la TITLU

Razvan Lucescu negociaza transferul fundasului roman Alin Tosca, de la Betis Sevilla.

Razvan Lucescu are sansa de a-i aduce lui PAOK primul titlu dupa decenii de asteptare, iar pentru asta le cere sefilor intariri. El vrea, printre altii, si un fotbalist roman.

Publicatia Ziare.com noteaza ca Razvan Lucescu il vrea la PAOK pe internationalul roman Alin Tosca.

Impresarul jucatorului, Lucian Marinescu, a discutat deja cu oficialii lui PAOK, in timp ce Razvan si-a dat acordul pentru ca transferul sa se realizeze. Ultimul cuvant il au, insa, de spus sefii lui PAOK.

In cazul in care clubul elen isi va da acordul, Tosca va fi imprumutat pana in vara cu optiune de cumparare.

Fostul stelist a prins doar 5 meciuri in acest sezon, avand si probleme medicale la un moment dat.