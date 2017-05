ULTIMA ORA! Tatarusanu, in locul lui Joe Hart! Anuntul facut de italieni

Ciprian Tatarusanu pleaca de la Fiorentina in vara!

Portarul echipei AC Fiorentina, Ciprian Tatarusanu, se afla in atentia clubului FC Torino, a anuntat, joi, cotidianul Tuttosport, citat de site-ul tuttomercatoweb.com.

Conform sursei citate, Torino se va desparti in aceasta vara de Joe Hart, care va reveni in Premier League, si de Daniele Padelli, care a ajuns la un acord cu Internazionale Milano, iar singurul portar care va ramane in lot va fi tanarul Vanja Milinkovici-Savici.

Pe langa Tatarusanu, pe lista de achizitii a oficialilor de la Torino se mai afla rezerva internationalului roman la Fiorentina, Marco Sportiello, Lukasz Skorupski (Empoli), Federico Marchetti (Lazio Roma), Emiliano Viviano (Sampdoria Genova), Alex Cordaz (FC Crotone) si Salvatore Sirigu (Osasuna Pamplona).

Sursa: News.ro