ULTIMA ORA | Surpriza totala: Adi Popa negociaza cu una dintre adversarele Stelei din Europa, din acest sezon

Adi Popa poate parasi Anglia la un an de la transferul la Reading. El a jucat doar 280 de minute in acest sezon, in 6 partide. Mijlocasul a fost titular de doar 3 ori.

Adi Popa negociaza un transfer la echipa israeliana Hapoel Be'er Sheva, fosta adversara a stelistilor din grupele UEFA Europa League.



Presa din Israel scrie ca Hapoel cauta serios un mijlocas de banda dreapta, iar Adi Popa este tinta principala.



In varsta de 29 de ani, Adi Popa a jucat 14 meciuri in Championship intr-un an, marcand un singur gol. In ultima perioada, el a evoluat la Reading U23.