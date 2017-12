ULTIMA ORA | Sansa carierei pentru Keseru! Fostul stelist va putea semna in doar 11 zile cu orice echipa si discuta cu doua nume mari

Claudiu Keseru va intra de la 1 ianuarie in ultimele 6 luni de contract cu Ludogorets. Golgheterul ultimelor sezoane din Bulgaria are oferte din Italia!

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

In varsta de 31 de ani, Claudiu Keseru poate avea parte de provocarea carierei, anunta presa de specialitate din Italia.

Golgheterul ultimelor sezoane la Ludogorets, atacantul a devenit interesant pentru doua echipe importante ale Italiei, sustine un agent mandatat de Keseru sa ii negocieze transferul.

Potrivit EuropaCalcio, Keseru le-a fost propus lui Torino, Sassuolo, Sampdoria si Fiorentina. Dintre acestea, ultimele doua s-au aratat interesate de serviciile sale.

"Am avut contacte cu cluburi din Italia: Torino, Sassuolo, Sampdoria si Fiorentina. Momentan, Sampdoria si Fiorentina s-au aratat interesate de el. Are contract cu Ludogorets pana in iunie 2018, deci e dificil sa plece, dar se poate intampla.

E cotat la aproximativ 1,5 milioane euro. Au fost contacte si cu formatii din Turcia, am relatii excelente la Bursaspor, Sivasspor si Antalyaspor. Vom vedea", a spus agentul Ruggero Lacerenza.