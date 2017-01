ULTIMA ORA! S-a facut transferul! Bogdan Stancu si-a schimbat echipa din Turcia

Atacantul nationalei are o echipa noua.

Bogdan Stancu s-a transferat la Bursaspor, a anuntat site-ul oficial al fostei campioane din Turcia. Potrivit Fanatik, Genclerbirligi va incasa 750.000 de euro pentru transferul atacantului roman.

Stancu, 29 de ani, va efectua miercuri dimineata vizita medicala, dupa care va semna contractul valabil pe doi ani si jumatate.

Bursa e pe locul 5 in acest moment, cu 27 de puncte, in timp ce Genclerbirligi e pe locul 9, cu 22 de puncte. In acest sezon, Stancu a marcat doar doua goluri in 10 partide.

Giani Kirita a castigat titlul de campion cu Bursaspor in 2010.

Ionel Ganea, Bogdan Vintila, Daniel Pancu, Cornel Frasineanu si Iulian Miu sunt alti romani care au jucat la Bursa, echipa antrenata si de Gica Hagi in sezonul 2003-2004.