ULTIMA ORA | Revenire soc a lui Keseru, anuntata de bulgari! NU Steaua este prima optiune, ci un campionat puternic

Claudiu Keseru va intra in ianuarie in ultimele 6 luni de contract cu Ludogorets. Viitorul atacantului la campioana Bulgariei este incert, el fiind dispus sa schimbe echipa din vara.

Gigi Becali, patronul FCSB, si-a manifestat dorinta de a-l repatria si pe Claudiu Keseru, dar atacantul a dat un raspuns destul de clar: "In momentul de fata nu este posibil".

Campion cu Ludogorets si golgheter al formatiei in ultimele sezoane, Keseru nu mai joaca la fel de mult la Razgrad si ia in considerare sa schimbe echipa fie in iarna, cu acordul formatiei de la sud de Dunare, fie in vara anului viitor, cand ar deveni liber de contract.

Publicatia bulgara Sportal scrie ca atacantul roman ar putea ajunge la Angers, in Ligue 1, si nu la Steaua!

Keseru a mai evoluat pentru formatia din Hexagon intre 2010 si 2013, dupa ce a mai trecut pe la Nantes, Libourne, Tours si Bastia. La Angers, el a traversat o perioada buna, marcand 37 de goluri in 114 de meciuri.