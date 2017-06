ULTIMA ORA! Reghe a facut anuntul cel mare! Ce le-a spus belgienilor despre transferul lui Stanciu la Al Wahda

Stanciu e dorit de Reghe la Al Wahda, a anuntat Anamaria Prodan.

La un an de la transferul record de la Steaua, Stanciu e anuntat ca un posibil transfer spectaculos al lui Reghecampf la Al Wahda. Fostul antrenor al Stelei spune insa ca mutarea nu se poate realiza.

"Nicolae Stanciu e un jucator fantastic, e unul dintre cei mai buni, poate chiar cel mai bun jucator cu care am lucrat. Dar nu pot sa-l iau la Al Wahda si asta din doua motive: am atins deja numarul limita de jucatori straini din lot, iar Stanciu vrea sa reuseasca in Belgia. Si va reusi. In ciuda respectului meu pentru Stanciu, nu are sens un transfer in acest moment", a spus Reghe in presa din Belgia.

Reghe o contrazice astfel pe sotia sa, cea care anuntase interesul lui Al Wahda pentru Stanciu. "Pe cine sa credem? Pe Miss sau pe Mister?", se amuza belgienii.

Cu toate astea, La Derniere Heure a aflat ca Anderlecht vaneaza un tanar mijlocas de la Saint Trong. Pieter Gerkens are 22 de ani si costa 2 milioane de euro. El ar putea sa ii ia locul lui Stanciu, daca mijlocasul roman va decide sa plece.