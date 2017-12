ULTIMA ORA | Primul fotbalist dat afara de Sumudica de la Kayseri! Antrenorul a inceput curatenia si isi pregateste mutarile

Marius Sumudica l-a anuntat pe internationalul camerunez Landry N'Guemo ca nu are nevoie de serviciile sale, iar acesta din urma si-a reziliat contractul cu turcii de la Kayserispor.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Landry N'Guemo, fotbalist camerunez care a bifat doar 3 aparitii pentru Kayserispor in 2017, si-a reziliat intelegerea cu echipa lui Marius Sumudica. Acesta fusese adus de la Akhisar Belediyespor.



Africanul de 32 de ani a anuntat pe o retea de socializare: "Am revenit in Franta pentru a sarbatori Craciunul alaturi de familie, dupa ce mi-am reziliat contractul cu Kayserispor".



Landry N'Guemo a mai jucat de-a lungul carierei la Nancy, Celtic, Bordeaux si Saint Etienne. El a bifat 41 de meciuri pentru nationala Camerunului!