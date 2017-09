ULTIMA ORA! Oferta uriasa pentru Keseru: salariu de 4 ori mai mare! Este incredibil cat va castiga

Keseru a reusit 41 de goluri in 62 de meciuri de campionat pentru Ludogorets.

Aventura lui Claudiu Keseru la Ludogorets se poate incheia dupa 2 ani. Top Sport anunta ca atacantul o oferta extrem de tentanta din China si se gandeste sa o accepte! Lui Keseru ii expira contractul in vara viitoare astfel ca poate pleca liber de contract.



Keseru nu a oferit momentan un raspuns, insa este tentat sa accepte in conditiile in care ar castiga 2.8 milioane de euro, de 4 ori mai mult decat in prezent la Ludogorets!



Claudiu Keseru a inceput excelent si acest sezon, avand 4 goluri in primele 4 etape in prima liga din Bulgaria.