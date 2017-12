ULTIMA ORA | A fost facut anuntul despre viitorul lui Chiriches: romanul se pregateste sa semneze pana in 2022

Vlad Chiriches isi va prelungi contractul cu Napoli pana in 2022. Actuala intelegere pe care o are se termina in 2020. El va primi o marire de salariu.

Vlad Chiriches este considerat a fi prima rezerva a cuplului Koulibaly-Albiol la Napoli, dar antrenorul Maurizio Sarri are mare incredere in fundasul roman. Italienii anunta ca Napoli a decis sa il tina pe capitanul echipei nationale a Romaniei pana in 2022 pe San Paolo!



Potrivit reputatului jurnalist italian Gianluca Di Marzio, specialist pe mercato, Chiriches va semna prelungirea contractului cu Napoli, urmand sa fie legat de clubul condus de Aurelio De Laurentiis pentru inca 5 ani!



Actuala intelegere a romanului este pana in 2020.