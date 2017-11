ULTIMA ORA | Impresarul lui Stanciu a facut anuntul despre viitorul sau! Cand are loc discutia finala cu sefii lui Anderlecht

Anamaria Prodan-Reghecampf va merge in Belgia la inceputul lunii decembrie, pentru a discuta cu sefii lui Anderlecht situatia lui Nicusor Stanciu.

Mai mult rezerva in ultima perioada la Anderlecht, Nicusor Stanciu traverseaza o perioada proasta in Belgia. Mijlocasul a jucat in weekend pentru prima data ca titular dupa o luna si nu s-a descurcat deloc bine. Impresarul sau va merge pe 5 decembrie sa discute cu sefii lui Anderlecht.

Anamaria Prodan a dezvaluit ca va merge la inceputul lunii viitoare in Belgia, pentru a rezolva situatia lui Stanciu.

"Pe 5 decembrie voi merge in Belgia pentru a discuta situatia lui Stanciu. Va fi discutia finala privind viitorul sau", a spus Anamaria Prodan-Reghecampf, citata de Digisport.

Stanciu a fost achizitionat cu 10 milioane de euro de Anderlecht si a castigat titlul in primul sau an la Bruxelles. Totusi, sefii nu sunt multumiti de prestatiile celui mai scump transfer din istoria clubului.

Stanciu a marcat 9 goluri si a dat 10 pase decisive in 53 de meciuri jucate pentru Anderlecht.