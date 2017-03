ULTIMA ORA | Galca, dat afara de arabii la care joaca si Sanmartean

Costel Galca a fost demis de la Al Taawon.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Conducerea lui Al Taawon a anuntat ca a renuntat la serviciile lui Constantin Galca, dupa ce echipa a inregistrat mai multe rezultate sub asteptari.

Pe locul 5 in clasamentul Arabiei Saudite, la 17 puncte in spatele locului 4, Al Taawon nu mai are sanse la primele pozitii.

Totusi, in grupele Ligii Campionilor Asiei, situatia nu este atat de disperata. Al Taawon este pe locul 3, la egalitate de puncte cu ocupanta locuui secund, Al Ahli, ambele avand 4 puncte. Liderul Esteghlal are 6 puncte, iar "lanterna" Lokomotiv Taskent 3 puncte.

La Al Taawon va ramane, macar pana la vara, Lucian Sanmartean. Alti straini care evolueaza in tricoul echipei sunt Ricardo Machado, fost la Brasov si Dinamo, dar si Mounir El Hamdaoui, fost la Ajax si Fiorentina.

Galca o preluase pe Al Taawon in octombrie 2016.