Florin Gardos pleaca de la Southampton! Fostul stelist este in negocieri avansate cu o alta echipa

Gardos a avut mult ghinion dupa transferul la Southampton, suferind o accidentare grava care l-a scos total din circuit.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Florin Gardos se apropie de despartirea de Southampton. Aflat in ultimele 6 luni de contract cu "sfintii", Gardos este liber sa negocieze cu orice club si sa semneze un contract ce va deveni valabil din vara. Iar maghiarii de la 24.hu scriu ca Florin Gardos este in negocieri avansate cu Ferencvaros!

Gardos a jucat doar 18 partide in 3 ani si jumatate pentru Southampton iar in actuala stagiune a fost folosit doar in 3 randuri la echipa secunda a lui Southampton. Gardos anunta la sfarsitul lui 2017 ca va discuta cu clubul englez pentru a vedea daca va fi lasat sa plece liber de contract inca din aceasta iarna.

Cei de la Southampton au platit 7.5 milioane de euro pentru Gardos in 2014.