ULTIMA ORA! Florin Andone, absent de la Deportivo La Coruna cu cateva zile inainte de meciul cu Real Madrid! Ce s-a intamplat

Florin Andone a marcat sambata intr-o partida amicala castigata de SuperDepor cu 3-0.

Sambata are loc prima etapa din noul sezon din La Liga iar Deportivo La Coruna are un meci infernal - formatia lui Florin Andone o va primi acasa pe Real Madrid, campioana en-titre si castigatoarea ultimelor 2 editii ale Ligii Campionilor.

Golgheter in sezonul trecut la Deportivo, Florin Andone este vazut ca un jucator extrem de important pentru echipa si in noua stagiune. El a si reusit sa marcheze mai multe goluri in partidele amicale din aceasta vara, ultimul in victoria cu 3-0 in fata celor de la Tenerife de sambata.

Totusi, o veste primita astazi de fani este ingrijoratoare. Florin Andone a lipsit de la antrenamentul de astazi, primind permisiunea de la antrenorul echipei, Pepe Mel. Nu sunt cunoscute mai multe informatii insa, cu 6 zile inaintea duelului cu Real, situatia lui Andone trezeste semne de intrebare, cu atat mai mult cu cat restul jucatorilor care au evoluat mai mult in partida cu Tenerife au facut recuperare astazi.