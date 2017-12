Banel Nicolita si-a reziliat contractul cu Aris si poate reveni in Liga 1! Anuntul facut astazi

Nicolita nu este singurul roman care se desparte de clubul din Cipru.

Ajuns la 32 de ani, Banel Nicolita isi schimba din nou clubul dupa doar 6 luni petrecute la Aris Limassol. Fostul jucator de la Poli Timisoara si Steaua a jucat doar 12 partide pentru Aris si acum poate reveni in Liga 1! El a dezvaluit in vara trecuta ca a negociat cu 2 cluburi din Romania inainte sa mearga in Cipru.

Cei de la Aris Limassol se vor desparti in aceasta iarna si de Marius Alexe. Imprumutat in Cipru de cei de la Karabukspor, Alexe urmeaza sa-si rezilieze contractul si cu gruparea turca si va deveni liber de contract.

Banel Nicolita a fost evaluat in cel mai bun moment al carierei la 3 milioane de euro, in 2010, pe cand juca la Steaua, fiind acum evaluat la 250.000 de euro. Marius Alexe era evaluat la 3.2 milioane de euro in 2012 cand era la Dinamo, cota lui fiind acum de 350.000 de euro.