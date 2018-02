Anuntul facut de Florin Gardos dupa ce presa din Ungaria anunta ca negociaza cu Ferencvaros! Ce a spus fostul stelist despre transfer

Florin Gardos a negat ca va ajunge la echipa din Ungaria.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X!

Presa din Ungaria anunta in urma cu cateva zile ca Ferencvaros negociaza cu Florin Gardos - acesta se afla in ultimele 6 luni de contract cu cei de la Southampton si poate pleca la orice echipa din vara. Fostul stelist a negat insa ca va semna cu echipa ce a castigat 29 de titluri in Ungaria si 23 de Cupe, precup si Cupa Cupelor in 1975.

”Nu e adevarat. Sunt numai povesti legate de acest transfer. Sincer mi-ar fi placut sa merg la Ferencvaros, dar nu se pune problema” a spus Florin Gardos pentru Gazeta NV.

Sansele insa ca Florin Gardos sa continue la Southampton si din vara sunt minime. Jucatorul de 29 de ani nu a mai reusit sa prinda echipa dupa o accidentare grava, adunand doar 18 partide in 3 ani si jumatate.