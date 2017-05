Ultima ora: Andone, dorit de un mare club al Europei! Ar putea juca in Champions League

Florin Andone a incheiat sezonul de Primera cu 12 goluri marcate. Are mai multe propuneri importante de transfer.

In afara interesului pe care l-a starnit in Premier League, Andone are o varianta excelenta si din Portugalia. A Bola scrie ca Sporting Lisabona ii va face o oferta in aceasta vara. Deportivo cere cel putin 10 milioane, cu 4 peste suma platita de ea anul trecut la Cordoba.



Daca ajunge la Sporting, Andone va juca in preliminariile Champions League. Sporting a terminat pe 3 sezonul in Portugalia.