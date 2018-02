Anderlecht ramane fara jucatori romani! Alex Chipciu, pe lista neagra alaturi de alti 4 jucatori

Dupa Stanciu, si Chipciu o paraseste pe Anderlecht.

Alexandru Chipciu se numara printre fotbalistii care se vor desparti de Anderlecht Bruxelles la finalul sezonului, a scris joi ziarul La Derniere Heure.

Chipciu a contribuit in stagiunea trecuta la castigarea campionatului si la calificarea in sferturile de finala ale Europa League, insa a fost folosit putin in actualul sezon, avand doar 15 aparitii in campionat, dintre care 10 ca titular.

Noul patron al lui Anderlecht, Marc Coucke, va prelua efectiv conducerea clubului in viitorul apropiat. Coucke ar avea deja idei clare, mai ales in ce priveste lotul echipei. Potrivit ziarului, Coucke ar fi alcatuit o lista cu jucatorii pe care-i doreste in continuare la echipa si cu cei la care vrea sa renunte.

Chipciu este printre jucatorii care nu-si mai imagineaza viitorul la Anderlecht. Alaturi de Uros Spajic si Ivan Obradovic, Chipciu nu mai este titular indiscutabil si ar vrea sa plece de la echipa din capitala Belgiei. Chipciu a fost coleg la Anderlecht pana in ianuarie cu Nicolae Stanciu, care s-a transferat la Sparta Praga.

Gruparea din capitala Belgiei se va desparti si de fotbalisti ca Matz Sels, Lazar Markovic, Henry Onyekuru sau Massimo Bruno, informeaza La Derniere Heure.

Anderlecht este pe locul 3 in campionat, cand mai sunt trei etape din sezonul regulat.

Agerpres