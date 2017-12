Au dat AFARA romanii ca sa mascheze un BLAT?! Acuzatii incredibile in Turcia. Ce s-a intamplat cu Grozav, Torje si Tanase

Karabukspor a pierdut cu 2-0 pe terenul lui Fenerbahce si ramane ultima in Turcia.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Dintre cei 5 romani aflati sub contract cu clubul, numai Gaman a fost in lot. Ceilalti 4 au ramas in afara echipei. Explicatia sefilor: "decizie tactica, ar putea fi chemati la ultimul meci din 2017".

Fanii rivalelor Galatasaray si Besiktas au luat foc dupa ce au vazut ultimele hotarari luate de Karabuk. Suporterii cred ca strategia a fost gandita special pentru a sari peste jocul cu Fener. Mii de mesaje pe Twitter ii acuza dur pe conducatorii de la Fenerbahce si Karabukspor! Pe langa absenta celor 4 romani, in birouri s-a decis si titularizarea celui de-al treilea portar al echipei pe Sukru Saracoglu. Pustiul Akbaba nu jucase decat un meci in actualul sezon.

Dintre cei 5 romani aflati sub contract cu Karabukspor, doar Gaman a prins echipa de start in derby-ul cu Fenerbahce.