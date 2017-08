"Turcii m-au cautat in fiecare an!" Ce antrenor a propus Mircea Lucescu pentru nationala Romaniei

Mircea Lucescu va antrena nationala Turciei.

Mircea Lucescu a ales sa redevina selectioner dupa 31 de ani, alegand sa se intoarca in Turcia acolo unde a avut mult succes cu Galatasaray si Besiktas. Lucescu a dezvaluit ca a fost dorit si de granzii din campionatul turc.

"Nu pot sa spun ca e o vorba de o provocare, e o reintoarcere acolo unde am avut succes si acolo unde am fost iubit, apreciat. Au trecut 13 ani de cand am plecat de la Besiktas, an de an fotbalul turcesc si-a dorit sa ma intorc. Nu numai la club ci si la echipa nationala.



Acum a fost facuta o oferta care nu putea sa fie refuzata prin prisma faptului ca imi da posibilitatea sa conduc o echipa nationala in ultimii ani ai carierei mele.



Nu stiu, eu sunt aici, turcii au venit, au facut presiuni, au incercat cu Galatasaray. Dupa care a venit echipa nationala. Am incercat sa fac o pauza, a fost imposibil. 40 de ani n-am avut o pauza, un an sabatic sa-i spunem. De aceea am luat hotararea sa revin pe terenul de joc. Sunt 4 meciuri de disputat in preliminariile Campionatului Mondial, o sansa exista, voi incerca sa o fructific.



In legatura cu echipa Romaniei, eu cred ca trebuie sa fie preluata de un antrenor tanar, ambitios. Avem in momentul de fata antrenori foarte buni care asteapta sa fie chemati la echipa nationala si care cred ca ar putea sa fie o varianta.



Razvan are drumul lui, cariera lui, modul lui de a se comporta, de a conduce. In niciun caz nu ar putea sa devina antrenor secund. Razvan face parte din categoria antrenorilor tineri ai Romaniei care au acumulat foarte multa experienta internationala care ar putea sa preia echipa nationala. Au aparut jucatori tineri, foarte multi joaca in strainatate, asta le deschide un orizont care le permite sa evolueaze la cel mai inalt nivel la echipa nationala" a spus Mircea Lucescu.