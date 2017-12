Turcii anunta transferul iminent al lui Keseru! Echipa care a demarat operatiunea pe "repede-nainte"

Claudiu Keseru s-ar putea desparti de Ludogorets in aceasta iarna, cand intra in ultimele sase luni de contract. In ultima saptamana, presa italiana a scris despre interesul Sampdoriei si al Fiorentinei, in timp ce in Mexic a aparut informatia ca acesta a fost ofertat de Atlante.

Echipa care vrea sa se miste cel mai repede si sa isi asigure serviciile lui Keseru este, insa, foarte aproape de el. Turcii de la Samsunspor vor sa treaca granita si sa-l convinga pe Keseru sa semneze!

Publicatia Samsunsorhaber anunta ca oficialii echipei din oras au declansat o operatiune rapida prin care vor sa il convinga pe Claudiu Keseru sa semneze, acesta sperand ca fotbalistul sa isi dea acordul inainte de Anul Nou.

Keseru a marcat 10 goluri in acest sezon pentru Ludogorets in prima liga bulgara. El a mai marcat de doua ori in Cupa Bulgariei si de doua ori in preliminariile UCL.