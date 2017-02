Tucudean este asteptat astazi la vizita medicala. Surpriza: fostul atacant al Stelei si al lui Dinamo, in Italia

Astazi, 21:45, IN DIRECT la Sport.ro | Superbatalie in Liga Campionilor: City si Guardiola, impotriva lui Falcao si Monaco

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV!

Liber de contract dupa despartirea de Pandurii Targu Jiu, George Tucudean, fost si la Steaua si Dinamo, are sanse mari sa semneze cu o echipa din Italia.

In varsta de 25 de ani, varful care a marcat in prima parte a sezonului 5 goluri in 15 partide este asteptat astazi de sefii Vicenzei, pentru vizita medicala.

Vicenza ocupa in prezent locul 18 din 22 in Serie B, care duce la barajul pentru evitarea retrogradarii in Serie C.

Cel mai cunoscut nume din lotul formatiei este Cristian Zaccardo (35 de ani), fost la Palermo, Wolfsburg, Parma, AC Milan si Carpi.