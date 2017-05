"Trebuie sa il exploatam la maxim!" Reactia antrenorului Fiorentinei dupa al doilea meci al lui Ianis Hagi la echipa mare

Fiorentina a terminat sezonul pe locul 8 in Serie A.

Paulo Sousa, antrenorul Fiorentinei, spune ca Ianis este un jucator de care echipa mare va avea nevoie in curand.

Ianis a jucat duminica al doilea sau meci la echipa mare, in remiza, 2-2, cu Pescara.

"Ianis Hagi este un jucator extraordinar, ambidextru si si-a imbunatatit foarte mult nivelul. El are nevoie de continuitate, dar acest lucru nu este usor la Fiorentina. Este inca tanar, dar este pregatit si este un jucator de elita. Sper ca Fiorentina il va exploata la maxim", a spus Paulo Sousa.

Ianis Hagi a fost introdus pe teren in minutul 54, in locul lui Bernadeschi, si a primit un cartonas galben in minutul 77.

Hagi Jr s-a remarcat cu o lovitura libera, de la 25 de metri, scoasa de langa bara de portar. (faza la min 1:40)